İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkari SGK binası boşaltıldı

Hakkari Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü binası depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.


Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Hakkari'de kamu binalarının deprem karşısındaki dirençleri inceleme altına alındı. Bulvar Caddesi belediye binası karşısında hizmet veren ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Hakkari Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü binası bugün boşaltılarak Gazi Mahallesi Av. Cumhur Keskin Caddesi üzerinde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü zemin katına taşındı. Yetkililer, yapılan testlerde SGK binası depreme karşı dayanıksız çıktığı ve boşaltma kararı alındığını ifade ettiler. Yeni SGK binası yapılana kadar kurumun faaliyetlerini Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü zemin sürdüreceği ifade edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.