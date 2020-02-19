Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Dün Hakkari-Şırnak kara yolu üzerindeki Çığlı köyü Haruna mevkii ile Serbestan Karakolu yakınlarına çığ düşmüştü. Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi tarafından 1 dozer, 2 yükleyici ve 1 greyderle yürütülen çalışmalarda 5 metreyi aşan kar yığınları temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı. Karayolları ekibi, düşen çığların çok büyük olduğunu ve çığ tehlikesi riskine rağmen Hakkari-Şırnak kara yolunu gece saat 21.30'da ulaşıma açmayı başardıklarını belirttiler.

Yolda mahsur kalan onlarca sürücüyü de kurtardıklarını belirten ekip, bölgede halen çığ tehlikesinin bulunduğunu ve sürücülerin dikkatli olması uyarısında bulundular.