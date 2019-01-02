Hakkari-Şırnak karayolu çığdan temizleniyor

Dün öğle saatlerinde Hakkari-Şırnak karayolunun Ortaköy ve Serbestan mevkilerinde 10 ayrı noktada çığ düştü. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Hakkari-Şırnak karayoluna düşen çığları temizlemek için çalışma başlattı. 2 kepçe, 2 greyder, 2 küreme aracı ve 1 dozer olmak üzere 7 iş makinesi ile yapılan çalışmalar halen devam ediyor.

Hakkari-Şırnak karayolunun değişik noktalarına çığın düştüğünü belirten yetkililer, akşam başlayan çalışmaların bugün de devam ettiğini söylediler. Birçok çığ enkazını kaldırdıklarını belirten karayolları yetkilileri, Hakkari-Şırnak karayolunun öğle saatlerine kadar açılabileceğini ifade etti.