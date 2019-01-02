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Hakkari-Şırnak karayolu ulaşıma açıldı

Hakkari-Şırnak karayolu, 10 ayrı noktadan çığ düşmesinin ardından yapılan iki günlük çalışmayla yeniden ulaşıma açıldı.


Değişik noktalardan 10 ayrı çığın düştüğü Hakkari-Şırnak karayolunda yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonuç verdi. Karayolları 114. Şube Şefliği yetkilileri; 2 kepçe, 2 greyder, 2 küreme aracı ve 1 dozer olmak üzere 7 iş makinesi ile yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Hakkari-Şırnak karayolunu yeniden ulaşıma açtılar. Karayolları yetkilileri, olası çığ düşmesine karşı da sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

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