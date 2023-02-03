Hakkari-Şırnak karayolu ulaşıma açıldı

Onlarca köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari ve ilçelerinde karla mücadele ekipleri çalışmalarını olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürüyor. Akşam saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak karayolu, Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışı ile birlikte bölgede çığ tehlikesinin de bulunduğunu belirten yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları uyarısında bulundu.