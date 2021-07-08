Hakkâri Spor Lisesine yoğun ilgi

Bir hafta sürecek seçmelerde yaklaşık 300 öğrenci yarışacak. En iyi 120 öğrencinin Hakkâri Spor Lisesine kayıt hakkı kazanacağını belirten Okul Müdürü Sefer Özatak, amaçlarının çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak olduğunu belirtti. Özatak, "Öğrencilerimizi bir yandan spor bölümlerine yollamak bir yandan da yetenekleri ve branşları doğrultusunda Türkiye'de ve dünyada ulaşabilecekleri en üst düzeye çıkartmaktır. Geçtiğimiz yıllarda bunun bir kısmını başardık, inşallah önümüzdeki yıllarda daha güzel başarılar elde edeceğiz. Bizden desteğini esirgemeyen tüm yetkililere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.