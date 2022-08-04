Hakkari starını arıyor

Hakkari Belediyesi tarafından "Hakkari'de Hayat Var" sloganıyla açık havada düzenlenen etkinlikte 50'ye yakın çocuk ve genç sahne alarak hünerlerini sergiledi.

Vatandaşlarla birlikte türbinlerde yerini alan Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç ve çok sayıda vatandaş, ilk olarak karaoke programını izlediler. Her hafta farklı etkinliklere sahne olan Kent Park'ta bu defa da minikler, çocuklar ve gençler performanslarını sahneledi.

Dev ekranda karaoke performansında 50'ye yakın çocuk isim yazdırarak sahne aldı. Ekrana yansıyan şarkı sözlerini kendi tarzları ile seslendiren çocuklar, herkesi kendine hayran bıraktı. Çocuk ve gençlerin sahne aldığı etkinlik gece geç saatlere kadar devam etti.

Hakkari Belediyesinin başlatmış olduğu Kent Park etkinliklerinin şehir merkezine ayrı bir renk kattığını belirten vatandaşlar, bu güzel etkinliklerden dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.