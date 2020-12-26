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Hakkari su arıza ekibinin zorlu mesaisi

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, karla kaplı zorlu doğa koşullarına adeta meydan okudu.


Kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekenin arızalanması nedeniyle Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Ayhan Tunç ve beraberindeki ekibi hemen harekete geçti. Şebekesi arızasının yaşandığı 3 bin 500 rakımlı Berçelan yaylası güzergahında bulunan bölgede çalışmaların sürdüren belediye su arıza ekibi iş makinelerinin yardımı ile arızaları tespit ederek çalışma başlattı. Yerdeki kar ve dondurucu soğuk havaya adeta meydan okuyan ekipler, kentin sağlıklı su alması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Kar kış demeden halkımızın en temel ihtiyacı olan suyu sağlıklı almaları için yoğun bir mesai harcıyoruz. Özellikle havaların soğumasıyla beraberinde donmaları da getirmekte. Su arıza ekipleri soğuk havaya aldırış etmeden halkımızın mağduriyetlerini gidermektedir” dedi.

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