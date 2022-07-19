Hakkari Üniversitesi 7 bölümde ilk defa öğrenci alacak

Yeni açılan bölümler hakkında bilgi veren Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, “Yüksek lisans alanında 2, lisans alanında 4 ve önlisans alnında 1 olmak üzere toplamda 7 bölüm/programa ilk defa öğrenci alınacaktır. Öğrenci kabul edecek programlar; İslam Tarihi ve Sanatları Tezli Yüksek Lisans, Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü (40), Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü (20), Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü (30), Müzik Öğretmenliği Bölümü (30), Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü (40) alanlarında da ilk defa öğrenci alacaktır. Üniversiteler bulundukları şehrin kalkınmasında ve gelişmesinde çok büyük rol oynamaktadırlar. Bu yıl yüksek lisans, lisans ve önlisans olmak üzere yeni açılan 7 bölüme ilk defa öğrenci alacağız. Hakkâri Üniversitesi olarak mevcut bölümlerimize ilaveten yeni bölümler açarak her geçen gün büyüyerek yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu çerçevede yeni açılan bölümlerin üniversitemize, şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.