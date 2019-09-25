Hakkâri Üniversitesinde akademik yıl açılışı

Hakkâri Üniversitesi Rektörlüğünün konferans salonunda gerçekleşen törene Vali İdris Akbıyık, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Komando Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum müdürleri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Törende bir konuşma yapan Vali Akbıyık, Hakkâri'de üniversite olmasının kentin gelişmesi ve kalkınması açısından önemli olduğunu belirterek, ''Tabi ki üniversiteler sadece bir yerin ekonomik, sosyal, kültürel açıdan gelişmesi için kurulmaz. Öncelikli amaç evrensel bilginin, bilimin öğretilmesi, üretilmesi, biriktirilmesi ve dağıtılmasıdır. Ancak doğal olarak kendi mecrasında da kurulmuş olduğu ile de her anlamda önderlik etmek anlamında da önemli görevler üstlenir. Üniversitemizin tam anlamıyla kurumsallaşmakta büyük gayretleri var. Gerek fiziksel alt yapının yani dersliktir, laboratuvardır, diğer fakülte binalarıdır, bu tip ihtiyaçların tam anlamıyla giderilmesi açısından büyük çabalar var. Görüldüğü gibi birinci etap bitiyor. İkinci etap devam ediyor. Bu konuda biz de valilik olarak rektör hocamızla beraber her türlü imkânı sonuna kadar zorlamaya ve konunun takipçisi olmaya devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Hakkâri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ise, 2019 2020 akademik eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.