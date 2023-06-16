Hakkari Üniversitesinde mezuniyet töreni

Hakkari Üniversitesi tarafından 2022-2023 yılı mezuniyet töreni düzenlendi.
Keklikpınar Mahallesi Zeynelbey Yerleşkesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, pandemi döneminde ara verilen eğitimin yeniden başladığını belirterek, mezuniyet töreni sevincini öğrencilerle birlikte yaşadıklarını söyledi.
Tören; müzik ziyafeti, resim sergisi, öğrencilere belge takdimi, kep atma ve halayların çekilmesi ile sona erdi.
Törene Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, öğrenci ve aileleri katıldı.