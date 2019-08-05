Hakkâri Üniversitesinde ‘Özel Yetenek Sınavları' kayıtları başladı

Hakkâri Üniversitesinden yapılan açıklamada, özel yetenek sınavlarına girecek adaylar için Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Resim-İş Öğretmenliği programlarının online kayıtlarının 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapabileceği belirtildi. Açıklamada, “ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği programının parkur denemeleri 19-20 Ağustos, Özel Yetenek Sınavı ise 21-22 Ağustos tarihleri arasında; Resim-İş Öğretmenliği programının özel yetenek sınavı 19-20 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşecektir” denildi.