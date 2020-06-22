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Hakkari Üniversitesindeki laboratuvarlar hizmete açıldı

Hakkâri Üniversitesi bünyesindeki bilgisayar laboratuvarları hizmete açıldı.


Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamada, bütün dünyayı saran ve izolasyonun büyük önem taşıdığı bu süreçte, üniversitelerin toplum sağlığı için uzaktan eğitim sistemlerini kullanmaya başladığı belirtildi. Korona virüsü pandemisi nedeniyle örgün öğretim aktif ders sürecinin online platformlara aktarılması ile üniversite öğrencilerinin her türlü eğitim faaliyetlerini belirlenen platformları kullanarak gerçekleştirildiği dile getirilen açıklamada, “Ancak bilgisayar, internet gibi imkânları olmayan ve eğitim sürecine katılamayan üniversite öğrencileri için Hakkâri Üniversitesi, Çölemerik Meslek Yüksekokulu ile Hakkâri Üniversitesi fakülte derslikleri bilgisayar laboratuvarlarını tüm üniversite öğrencilerinin hizmetine açtı. Çevrimiçi olarak yapılacak sınavlarda, internet erişimi ve dijital imkânlara sahip olmayan ve Hakkâri'de bulunan tüm üniversite öğrencilerinin hizmetine açılan laboratuvardan yararlanmak için öğrencilerin öğrenci kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak” denildi.

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