Hakkari Üniversitesinden "Gelecek Seçimlerine Destek" paneli

Hakkari Üniversitesince, AB Erasmus Programı çerçevesinde hazırlanan ve 4 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle uygulanan "Gelecek Seçimlerine Destek" projesi bünyesinde panel gerçekleştirildi.

Keklik Pınar Mahallesi'ndeki Zeynel Bey Yerleşkesinde bulunan spor salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan panel, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada'nın açılış konuşmasıyla devam etti. Projenin sadece Türkiye'deki gençleri değil, diğer ülkelerin gençlerini de ilgilendirdiğini ifade eden Bada, "Yarın, bir dakika, bir saat sonra neyin ne olacağını bilemeyiz. Çünkü o günün şartları, iç ve dış şartlar, iç ve dış faktörler, bütün bunlar bizim seçimlerimizi etkileyecektir. Programlarımıza, müfredatlara baktığımız zaman bir sürü değişik dersler görüyoruz. O gördüğümüz derslerin arasında ya bu ders olur mu bu programda dediğimiz zamanlar da olmuştur. Ama unutmayınız ki, işte orada bir bakıyorsunuz sizin ilgi alanınız doğrultusunda bir hoca bir şeyler söylüyor. Bir ders bir şeyler anlatıyor. Bir bağ kuruyorsunuz” diye konuştu.

Proje Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ali Can Gözcü de, proje hakkında sunum yaptı.

Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan katılımcılara, el dokuması isimlik hediye edildi.

Öğrenciler, katılımcılarla fotoğraf çektikten sonra halay çekti.

Programa oyuncu ve yönetmen Ümmiye Koçak, oyuncu Esin Gündoğdu, sunucu Gonca Ertuğrul, Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi Başkanı Fatih Aksoy, Van YYÜ Tıp Fakültesinden Doç. Dr. Sermin Algül, Türkiye Barolar Birliği Komisyon Üyesi ve Trabzon Barosu Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Av. Selahattin Onay ve Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı sporcusu Hatice Yaşar, Hakkari Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.