Hakkari Üniversitesinden ödüllü slogan yarışması

Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamada, sloganın üniversitenin hem ulusal hem de uluslararası çapta tanıtımı yapılırken kullanılacağı belirtilerek, “Üniversitenin dikkat çekici özelliklerini ve alternatif potansiyelini yansıtan, markalaşması adına bir üniversite olarak misyonumuza ve vizyonumuza uygun bir slogan oluşturmak amacıyla ödüllü slogan yarışması düzenlenmektedir. Yarışmaya öğrencilerimiz, akademik ve idari personellerimiz başta olmak üzere 18 yaşında veya 18 yaşını geçmiş herkes katılabilir. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye üniversitemizin web adresinden ulaşabilirsiniz. Ödül yarışmasında dereceye giren birinciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye ise çeyrek altın ve başarı belgeleri verilecektir. Son başvuru tarihi 16 Aralık 2018, jüri değerlendirmesi 18-29 Aralık 2018, sonuçların duyurulması ise daha sonra belirlenecek bir tarihte üniversitemiz web sayfasından duyurulacaktır” denildi.