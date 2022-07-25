Hakkari Üniversitesinden öğrencilere tercih desteği

Hakkari Üniversitesi, ‘tercih günleri' çerçevesinde tercih yapacak aday öğrencilere rehberlik hizmeti vereceğini duyurdu.

Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversite adayı gençlerin heyecanla beklediği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığı hatırlatılarak, “ÖSYM'nin takvimine göre üniversite tercihleri 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversitemiz, ‘tercih ve tanıtım günleri' etkinliği çerçevesinde Hakkari merkez ve ilçelerimizdeki aday öğrencilere 6 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokulunun tanıtılacağı ve meslekler hakkında bilgilendirilmelerin yapılacağı stantlar kurulacak. Öğretim elemanlarımız tarafından üniversite adaylarına; üniversitede tercih edebilecekleri bölümler, iş imkânları ve üniversitemizdeki sosyal yaşam konuları ile ilgili bilgiler verilecek. Ayrıca gençlerimizin gerek üniversitemiz gerekse diğer üniversitelere bilinçli tercihler yapmalarına yönelik öğretim elemanlarımız yardımıyla öğrencilerin aldığı puanlara ve alanlara göre hangi fakülteleri-bölümleri kazanabileceklerine dair bilgilendirme yapılacaktır. Tercih günleri çerçevesinde 26 Temmuz'da Çukurca merkezde, 27 Temmuz'da Yüksekova ve Şemdinli merkezde, 28 Temmuz'da ise Hakkâri kent merkezinde üniversite tarafından kurulacak tercih çadırlarında öğrencilere tercih danışma hizmeti verilecek” denildi.