Hakkari Üniversitesinden “Sosyal Girişimcilik” semineri

Hakkari Üniversitesinin konferans salonunda düzenlenen seminere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Sait Taylan, Marka Danışmanı ve Sosyal Girişimcilik Uzmanı İsmail Hilmi Adıgüzel, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Girişimcilik Topluluğu Temsilcisi Öğretim Görevlisi Serdar Özdinç, akademik ve idari personellerle öğrenciler katıldı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Girişimcilik Topluluğu Temsilcisi Öğretim Görevlisi Serdar Özdinç'in koordinatörlüğünde gerçekleşen seminer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada'nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Seminere konuşmacı olarak katılan İsmail Hilmi Adıgüzel ise, yurt içi ve yurt dışındaki girişimci insanların hayatları, hayata atılımları, yaşamlarındaki değişiklikler, eğitim süreçleri, zorlukları ve kurdukları şirketlerle ilgili bilgi vererek, günümüz gençlerinin kendilerini nasıl geliştirebileceklerini ve kendisinin hangi sektörlerde nasıl zorluklarla çalışıp her şeyin üstünden gelecekleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Gençlere yönelik televizyon kanallarının az olması ve girişimci gençlerin gerektiği gibi destek bulmadığını, uluslararası ödül almış bir gencin medyada gerektiği gibi yer bulmadığını dile getiren Adıgüzel, hiçbir şey için geç olmadığını, hayata atılmanın kolay yollarının olduğunu ve üniversite öğrencilerinin kendilerini daha da geliştirebileceğini, sürekli aktif durumda azimle çalışabileceklerinin zor olmadığını söyledi.

Adıgüzel'in öğrencilerin arasına karışarak soru cevap şeklinde devam eden semineri, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Bada'nın teşekkür belgesi takdimi ve öğrencilerle çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.