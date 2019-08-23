Hakkari Üniversitesinin 2. etabı başladı

etabı kapsamında yapılacak binaların temeli, Vali İdris Akbıyık ve protokol üyelerinin katılımıyla atıldı.

Kıran Mahallesi'nde 603 bin metrekare arazi üzerinde kurulan Hakkari Üniversitesinin 2. etap temeli bugün düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Baro Başkanı Zeydin Kaya, Müftü Faruk Gürbüz, HATSO Başkanı Servet Taş, iş adamlar, yüklenici firma yetkilileri, kurum müdürleri ve üniversite personelleri katıldı. Açılış töreni öncesi kampüs alanını dolaşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'ten 2. etap ile ilgili bilgi aldı.

Kurban kesimi ve yapılan duaların ardından konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 2. etapta eğitim fakültesi, kütüphane ve kültür merkezi olduğunu söyledi. Hakkari Üniversitesinde çalışmaların sorunsuz bir şekilde devam ettiğini anlatan Vali Akbıyık, ''Üniversitenin 1. etap çalışmalarında sona gelindi. Bir iki ay sonra 1. etap bitmiş olacak. Bu çalışmalar Hakkari'nin gelişmesi ve kalkınması için, bu huzur ortamının akademik eğitimde pekiştirilmesi, desteklemesi anlamında eğitime, kültüre büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Temel atma töreni, verilen yemekle son buldu.