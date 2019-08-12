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Hakkari Vali Yardımcısı Pala ve kaymakamlara veda yemeği

İçişleri Bakanlığının, 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile görev sürelerini tamamlayan Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve ilçe kaymakamlarına veda yemeği düzenlendi.


Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Gümüşhane vali yardımcılığına atanan Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Yüksekova Kaymakamlığından Mülkiye Müfettişliğine atanan Ramazan Kendüzler, Şemdinli Kaymakamlığından Van Edremit Kaymakamı olarak atanan Muhammet Fuat Türkman, Derecik Kaymakamlığından Diyarbakır Eğil Kaymakamı olarak atanan İdris Arslan, Çukurca Kaymakamlığından Ankara Beypazarı Kaymakamı olarak atanan Temel Ayca için veda yemeği düzenledi. Polis evinde düzenlenen yemeğe vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İdris Koç ve Aziz Gölbaşı ve İl Emniyet Müdür Vekili Talat Eryılmaz katıldı.


Yemekte tayinleri çıkan Vali Yardımcısı Pala ve kaymakamlara sağlık, mutluluk ve başarı dolu görevler dileyen Vali Akbıyık, yaptıkları hizmetler anısına kendilerine Hakkari yöresine ait el dokuması kilim hediye etti.

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