Hakkâri Valiliğinden '8 bin TL promosyon' rekoru

Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu başkanlığında Hakkari Valiliği, kentte hizmet veren bankaların şube müdürlerinin katılımıyla memur maaş promosyon ihalesi gerçekleştirdi. İhale Komisyon Başkanı olarak görev yapan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu'nun diretmesi ile ihale oldukça çekişmeli geçti.

Valilik personeli ile İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ve Meteoroloji Müdürlüğü personelinin 3 yıllık maaş banka promosyonu ihalesi sonuçlanarak, rekor rakam veren Vakıfbank Hakkari Şubesi kazandı.

Sözleşmeyi imzalayan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, maaş banka promosyonu çerçevesinde olduğu gibi her zaman çalışanlarının yanında olduklarını ve bir rekora imza attıklarını ifade ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.

İlgili bazı banka müdürleri ise bunun bir Türkiye rekoru olduğunu ifade ettiler.