Hakkari Valiliğinden Yıldırım ailesine yardım eli

Hakkari'nin Bağışlı köyünde çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen 7 nüfuslu Yıldırım ailesine valilik yardım eli uzattı.

Önceki gün Bağışlı köyü Tonton Mahallesi'nde ikamet eden emekli güvenlik korucusu olan Aydın Yıldırım'ın tek katlı toprak evinde soba bacasından çıkan yangında aile fertleri zor canlarını kurtarırken, 7 kişinin bulunduğu tek katlı toprak evde ise büyük hasar meydana gelmişti. Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu ve beraberindeki ekip, Yıldırım ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Müdür Abdullahoğlu, çıkan yangında evin büyük çapta hasar gördüğünü belirterek, aileye gıda ve giyim yardımında bulunduklarını ifade etti. Yıldırım ailesinin mağduriyetinin giderilmesi için nakit desteğinin yapılması içinde ailenin başvurusunu aldıklarını söyleyen Müdür Abdullahoğlu, aileye gerekli yardımların yapılacağını belirtti.