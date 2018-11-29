Hakkari Valisi Akbıyık, 3400 rakımlı İkiyaka Üs Bölgesindeki kahraman Mehmetçikleri ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Yüksekova ilçesi Irak sınırında bulunan 3400 rakımlı İkiyaka Üs Bölgesindeki kahraman Mehmetçik ve Güvenlik Korucularını ziyaret etti. Yoğun kış şartlarında sınır bölgesinde nöbet tutan kahraman Mehmetçiğimiz ve güvenlik korucularımızla bir araya gelen Vali Akbıyık, burada üs bölgesiyle ilgili bilgi alarak Mehmetçik ve Güvenlik Korucuları ile bir süre sohbet etti. Vali Akbıyık, ardından vatanın bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden görev yapan ve bölücü terör örgütüne karşı büyük başarılar elde eden kahraman Mehmetçiği ve Güvenlik Korucularına başarılar dileyerek üs bölgesinden ayrıldı.