Hakkari Valisi Akbıyık: "Eğitimde iyi bir ivme yakaladık"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkâri'nin eğitimde iyi bir ivme yakaladığına dikkat çekerek, “Şimdi bir başka başarıyı ise 2022 yılında Erasmus+ programında, yurt dışına giden yönetici, öğretmen ve öğrencimizin sayısındaki artışla başarıyoruz” dedi.

Vali İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür ve müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile ulusal ve yerel basın temsilcilerinin katılımlarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE ve Proje Birimi tarafından yürütülen "ERASMUS Projeleri" hakkında sunum yapıldı. Hakkari Evinde kahvaltı eşliğinde yapılan basın bilgilendirme toplantısında konuşan Vali İdris Akbıyık, Hakkâri'nin eğitimde iyi bir ivme yakaladığına dikkat çekerek, “Şimdi bir başka başarıyı ise 2022 yılında Erasmus+ programında, yurt dışına giden yönetici, öğretmen ve öğrencimizin sayısındaki artışla başarıyoruz” dedi.

Hakkari'de yaklaşık dört yıldır devam eden eğitim seferberliğinin eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasına katkısının her geçen gün artırdığını ifade eden Vali Akbıyık, "Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması, farklı dünyalara açılan kapıların aralanması için ‘Bir Kitap Bir İnsan' projesi, içeriğindeki faaliyetler ile öğrencilerimizin akademik faaliyetlerinin yanında rehberlik, sosyal etkinlik, sportif faaliyetler, görsel sanatlar ve müzik alanlarında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan ‘Her Ev Bir Okul' projesi, öğrencilerimizin kültürel, sosyal, sportif ve fiziksel gelişimlerini amaçlayan ‘Sağlıklı Gelecek Sporla Gelecek' projesi, geçmişten günümüze köprü kuran, kültürü ve değerleri geleceğe taşıyan yaşlılarımız için ‘Bin Çınarın Gölgesinde' projesi ve daha niceleri ilimizde uygulanan ve sosyal hayatın her alanına odaklanan projelerle okuyan, araştıran, sorgulayan öğrencilerin yetişmesi için geliştirilen projelere 2021 yılında uluslararası projeler de eklenmiştir. Okul Eğitimi Akreditasyonu ve Mesleki Eğitim Akreditasyonunda, Avrupa hareketlilikleri devam ediyor. İlimiz mesleki eğitim akreditasyonu alan 47 ilden biri olmuş. Okul eğitimi akreditasyonunda ise akredite olan 79 ilden biri olmuştur. Emeği geçen tüm eğitim camiamıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'ün de bir konuşma yapmasının ardından toplantı sona erdi.