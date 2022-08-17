Hakkari Valisi Akbıyık, vatandaşlarla birlikte açık havada film izledi

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari'de Hayat Var” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da vatandaşlarla birlikte dev ekranda film izledi.

Hakkari Belediyesi tarafından Kent Park'ta düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, her akşam farklı programlar devam ediyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da vatandaşların arasında yerini alarak dev ekranda Shrek-2 filmini izledi. Vali Akbıyık, film arasında kendi elleriyle vatandaşlara mısır ikramında bulundu. Çocuklarla yakında ilgilenen Vali Akbıyık, her akşam renkli görüntülere sahne olan etkinlikte halkla birlikte film izlemeye devam edeceğini söyledi.

Haftanın 4 günü farklı etkinliklere sahne olan ve Hakkari gecelerine ayrı bir renk katan etkinliklerin devam edeceği belirtildi.