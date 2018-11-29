Hakkari Valisi Akbıyık, yeni ilçe Olan Derecik'te incelemelerde bulundu

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırında bulunan ve yeni ilçe olan Derecik'te çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Derecik ilçesini ziyaret eden Vali İdris Akbıyık, Derecik Kaymakamı İdris Arslan, Derecik Tugay Komutanı Emre Tayanç ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. İlk olarak Derecik Kaymakamı İdris Arslan'ı makamında ziyaret eden Vali Akbıyı, kaymakam Arslan'a görevinin hayırlı olmasını diledi. Vali Akbıyı, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte ilçede yapılan ve yapımı devam eden hastane ve kaymakamlık binalarında incelemelerde bulunarak hizmet binaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Umurlu Sınır Kapısında incelemelerde bulunan Vali Akbıyı, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Umurlu Köyü ilk ve ortaokulunu ziyaret ettiler. Burada öğrencilerle bir araya gelerek onlarla yakından ilgilenen Vali Akbıyık, “Bir Kitap Bir İnsan” projesini Derecik İlçesinde de başlatıldığını belirterek en çok kitap okuyan öğrencinin ödüllendirileceğini dile getirdi. Derecik ilçesi Nahal Tepe Üs bölgesini ziyaret eden Vali Akbıyı, Derecik Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç'tan üs bölgesi ile ilgili bilgi aldı. Vali Akbıyık, burada nöbet tutan kahraman Mehmetçiklerle bir araya geldi. Sınır bölgesinde terörle mücadelede gösterdikleri büyük başarılardan dolayı kahraman Mehmetçiklere başarılar dileyen Vali Akbıyık, daha sonra ilçeden ayrıldı.