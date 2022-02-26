İhlas Haber Ajansı

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Hakkari Valisi Akbıyık, yıkılan istinat duvarını yerinde inceledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yıkılan istinat duvarında incelemelerde bulunarak, duvarın kısa sürede yapılması talimatını verdi.


Hakkari'de geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Merzan ve Bağlar mahalleleri yol ayrımında bulunan istinat duvarının bir bölümü yıkılmıştı. Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile birlikte bölgede incelemelerde bulunan Vali İdris Akbıyık, ilgili birimlere istinat duvarının kısa sürede yapılması talimatını verdi.

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