Hakkari Valisi Akbıyık 'Yılın En Başarılı Valisi' ödülüne layık görüldü

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, başarılı çalışmalarından dolayı Kamu-Der tarafından düzenlenen 'Yılın En Başarılı Valisi' ödülüne layık görüldü. Hakkari'ye gelen Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ, Vali Akbıyık'a plaket ve teşekkür belgesini takdim etti.

Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek başarılardan dolayı plaket takdim etti. Başkan Baştuğ, Vali AKbıyık ile makamda bir süre görüştü. Vali Akbıyık, Genel Başkan Cevdet Baştuğ'a ve yönetimine teşekkür ederek, "Hakkari'ye bizlere, Valiliğimize ve Hakkarililere aynı zamanda belediye başkan vekili olarak kentin alt yapısı ve üst yapısında yatığımız hizmetler ve yatırım, gelişme ve yatırımlardan dolayı bu ödülü verdikleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi. Vali Akbıyık, "Hakkari her alanda gerçekten büyük bir dönüşüm ve gelişim yaşıyor. Bizim 2020-2021 yılı gelişim programımız ve kalkınma programımız projelerle devam ediyor. Projelerin yüzde 50'sini bitirdik. Hakkari daha yaşanabilir, daha çevreci daha güzel bir Hakkari olma yönünde ilerliyor. Hakkari'de birçok problem çözüme kavuşuyor. Çok şükür terör yok. 2 yıldır terör örgütüne bir kişi dahi katılmadı. İnşallah bitti. Tek tük olsa da onların gereğini silahlı kuvvetlerimiz, askerimiz, jandarmamız ve polisimiz yapıyor. Hakkari artık şiddetle ve terörle anılmıyor. Fuarları ile festivalleri ile yapılan yatırımları ile eğitimle ve sağlıktaki atakları ile anılıyor. Her alanda büyük gelişim ve dönüşüm var. Tarihinin en yüksek yatırımını alıyor. En yüksek hizmetini alıyor. Hakkari'de yatırım ve hizmet seferberliği yaşanıyor." diye konuştu.

Vali Akbıyık, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada bütün bunların yapılmasından başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımıza, Gençlik Spor Bakanımıza, Sanayi Bakanımıza yine Çevre ve Şehircilik Bakanımızın büyük destekleri var. Buradan hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Yüksekova'da TOKİ konutlarının kura çekme programı vardı. 3 bin 200 konut bitti. Vatandaşlarımız yerleşemeye başladı. Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapısına başladık. Çok kısa sürede bitecek ve vatandaşlarımızın hizmetine girecek. Vatandaşlarımıza istihdam için en büyük problem işsizlik, tekstil kent bir Hakkari'de bir de Yüksekova'da yerlerini bulduk, inşallah en kısa sürede bitireceğiz. Sağ olsun Kamu-Der Genel Başkanı bu yaptıklarımızı dergilerinde paylaştılar. Ankara'dan buraya zahmet ettiler. Ben kendilerine çok teşekkür ederim. Bizleri ve Hakkari'yi bu ödüle layık gördükleri için 2 Temmuz'da ödül törenine gidememiştim. Esendere Belediye Başkanı, Çukurca Belediye Başkanı ve Şemdinli Belediye Başkanımız ben onları da tebrik ediyorum hepsine teşekkür ediyorum.''

Genel Başkan Baştuğ ise Kamu-Der olarak saha çalışma sonucu tespit ettiklerini söyledi. 2 Temmuz'da Ankara'da yapılan törene Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın gündemi olduğundan dolayı katılamadığını ifade eden Baştuğ, ''Bizler öyle duyarlı ve çalışkan valililerimizi ziyaret edip tanışmak ödülü makamında verip onere etmek bizimde boynumuzun borcudur" dedi.