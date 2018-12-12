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Hakkari Valisi Akbıyık Yüksekova'da

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Yüksekova ilçesine geldi.


Hakkari Valisi İdris Aybıyık, ilçeye gelişinde Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, askeri erkan ve kurum amirleri tarafından karşılandı. Daha sonra Yüksekova Kaymakamlığına geçen Akbıyık, "Yüksekova, ilimizin en büyük ilçesidir. Buraya en az haftanın bir gününü ayıracağız. Burada yapılan çalışmaları gezip yerinde göreceğiz" dedi.


Hakkari Valisi Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu da eşlik etti.

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