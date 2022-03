Hakkari Valisi Akbıyık'tan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı

Vali Akbıyık, 8 Mart'ın, kadın haklarının hatırlanması ve kadınların sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla, 1977 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan bir kararla, tüm dünyada ‘Dünya Kadınlar Günü' olarak kutlandığını belirtti. Akbıyık, "Kadınlara tanınan haklardan biri olan seçme ve seçilme hakkı, ülkemizde 5 Aralık 1934'te tanınmıştır. Türkiye, Fransa ve İtalya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, İsviçre'den ise 36 yıl önce bu hakkı kadınlarımıza vererek millet olarak kadınlara verdiği büyük değeri gözler önüne sermiştir. Bu düzenlemeler neticesinde, bilim, siyaset, eğitim, kültür-sanat ve iş dünyasında hepimizi gururlandıran, başarılarıyla adından söz ettiren kadınlarımız, geleceğe ilişkin en büyük güvencemiz olmuştur. Bütün bu düzenlemelerin tam anlamıyla hayata geçirilmesi, kamu kurumlan ve sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi yanında, toplumun tüm bireylerinin de cinsiyet ayrımcılığına ve kadına şiddete karşı mücadele etmesi, aynı zamanda kadınlarımızın da haklarına sahip çıkmaları ve haklarını cesaretle savunmaktan çekinmemesiyle mümkün olacaktır. Elbette ki kadının hakkını bir güne sığdırmak mümkün değildir. Özellikle bizim topraklarımızda, bizim kültürümüzde kadın; hem toplumun hem de toplumun çekirdeği olan ailenin temelidir. Kadın annedir, topluma bireyler kazandırır. Kadın eştir, sorumlulukları paylaşır, yüke omuz verir. Kadın kardeştir, evlattır, sevgi ve masumiyet taşır. Bu nedenledir ki gerek inancımız, gerekse de toplumsal değerlerimiz kadını her zaman baş tacı etmekte, onu çok müstesna bir yere koymaktadır. Türk kadını, tarihimizin en eski dönemlerinden bulunduğumuz çağa kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönemde ihtiyaç hissettiğimiz fedakârlıkların en yücesini yapmıştır. Kadınlarımızın eğitimli, bilgili ve bilinçli olması sağlıklı bir toplumun ön şartıdır. Zira kadınlar, özelde ailenin, genelde ise toplumun temelini oluşturmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle hayatımızın her alanında bize destek olan, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın, şehit ve gazilerimizin eş ve annelerinin ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.