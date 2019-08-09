Hakkari-Van karayolu çöplerden arındırıldı

Sürücüler ve yolcular tarafından rastgele yol kenarına atılan çöplerin kentin görünümünü bozması üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Aşırı sıcaklara aldırış etmeyen belediye ekipleri, Hakkari-Van karayolu kenarına atılan çöpleri büyük bir titizlikle topladı.

Kentin birçok noktasında temizlik çalışmaları başlatan belediye ekiplerine, Belediye Başkanı Cihan Karaman ve belediye encümenleri de destek veriyor.

Kent merkezi başta olmak üzere Hakkari-Van karayoluna rastgele çöplerin atıldığını belirten yetkililer, vatandaşların biraz daha dolayı olmalarını uyarısında bulunarak, kendilerine yardımcı olmalarını istediler.