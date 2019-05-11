Hakkari- Van karayolu üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 mayıs 2019 günü Hakkari-Van Karayolu üzerinde yapılan uygulamalarda yol kenarına atılmış poşet içerisinde toplam daralı ağırlığı 4 kilo 20 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.