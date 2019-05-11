İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari- Van karayolu üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari-Van Karayolu üzerinde yapılan uygulamalarda yol kenarına atılmış poşet içerisinde 4 kilo 20 gram olan eroin maddesi ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 mayıs 2019 günü Hakkari-Van Karayolu üzerinde yapılan uygulamalarda yol kenarına atılmış poşet içerisinde toplam daralı ağırlığı 4 kilo 20 gram olan eroin maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.