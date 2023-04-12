İhlas Haber Ajansı

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Hakkari-Van Karayolu'nda heyelan

Hakkari-Van Karayolu toprak kayması nedeniyle ulaşıma kapandı.


Hakkari-Van Karayolu'nun üç ayrı noktasında meydana gelen heyelan nedeniyle sürücüler saatlerce mahsur kaldı. Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle söz konusu kara yolunun Kırıkdağ köyü mevkii ile Depin bölgesi arasındaki üç noktada heyelan yaşandı.


Ulaşıma kapanan yolun açılması için Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı. Trafik ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.


Yolda kalan çok sayıda kişi, ulaşımın tekrar sağlanmasını bekledi. Uzun süre trafiğe kapanan kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.

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