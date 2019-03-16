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Hakkari ve Çukurca'da kar yağışı

Hakkari ve Çukurca ilçesinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.


Önceki gün etkisini sürdüren kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Birçok köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte kar yağışı ve sis sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yetkililer, önceki gün ulaşıma açılan bazı köy ve mezra yollarının ise yeniden ulaşıma kapandığını belirterek İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü belirttiler. Çukurca ilçesinde de kar yağışının etkili olmaya başladığı ve yer yer şiddetini arttı.

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