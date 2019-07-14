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Hakkari Veteriner Kliniği hayat kurtarıyor

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, sokak hayvanlarını kurtarmaya devam ediyor.


Hakkari'de hayvanlara sahip çıkarak sağlık taramasından geçiren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, yöre halkından tam not aldı. Merkeze getirilen dağ keçisi, keklik, kedi, köpek, kartal ve tüm hayvanların sağlığına kavuşturulduğu ifade edilirken, belediye veteriner hekimlerinin aşılarını yaptırdığı birçok hayvanı ise tutanak karşılığı sahiplendirdiği belirtildi.


Öte yandan, bir süre önce annesiz olarak bulunan iki yavru köpeğin Belediye Veteriner Hekimi Faysal Cindioğlu ve Tekniker Fatih Çiftçi tarafından aşıları yapıldıktan sonra sahiplendirildiği ifade edildi.

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