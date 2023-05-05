Hakkari yeni yaşam merkezine kavuştu

Hakkari Belediyesi Çocuk Oyun Merkezi olarak kullanılmakta olan eğlence merkezi, belediye bünyesinde faaliyetlerini sürdürüyor. Kültür, sanat, kişisel gelişim, el sanatları kurslarını ve kadın kooperatiflerini de taşıyarak vatandaşların her anlamda faydalanabileceği bir yaşam merkezine dönüştürülen yeni yaşam merkezinde enstrüman kursları, İngilizce, aşçılık, kişisel gelişim kursları, kadınlara yönelik el sanatları kursları yer alıyor. Vali İdris Akbıyık, belediye yaşam merkezini ziyaret ederek, buradaki tüm bölümleri tek tek ziyaret etti.

Gençlerle masa tenisi oynayan Vali Akbıyık, daha sonra kreş bölümünde onlarca çocukla bir araya geldi. Çocuklar koşarak Vali Akbıyık'a sarılırken, bir süre çocuklarla sohbet ederek çeşitli oyuncaklar hediye etti.

Vali Akbıyık'a Vali Yardımcısı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de eşlik etti.