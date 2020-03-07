Hakkari zabıtasından hijyen denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi yetkilileri eşliğinde imalat sektörüne denetimlerini artıran ekipler tespit ettiği eksiklerin yerine getirilerek hijyenik şartların sağlanması ve kalite standartlarının yükseltilmesi için her zaman olduğu gibi denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürü Adil Demir, Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi yetkilileri eşliğinde gıda işletmelerine ani baskınlar yaparak işletmelerde özellikle imalat alanının temizliği, sanitasyon ve kullanılan alet ekipmanların temizliği ürünlerin muhafaza şartlarının kontrolü yaptı. Hakkari Zabıta Müdürü Adil Demir, işletmelerin sürekli iyileştirme yapmalarını sağlamak ve güvenilir gıdanın halka sunulması hususunda işletme sahiplerini uyardıklarını söyledi. Demir, ”Halkımızın sorunsuz bir şekilde hayatlarını devam ettirmesi için zabıta ekiplerimiz her zaman olduğu gibi görevlerinin yerine getirmeye devam etmektedir. Gıda işletmelerin lüks görsel yüzü değil, bize lazım olan üretimin yapıldığı imalathanelerdir. Burada azami suretle hijyene dikkat etmek gerekir. Belediye gıda mühendisimiz ile beraber işletmeleri denetledik. Hijyen kurallarına uymayanlara kesinlikle müsamaha etmiyoruz. Kapatılması gerekiyorsa derhal mühür damgası vurulacaktır. Onun için tüm gıda işletmelerin personelin kıyafetinden, saçına, sakalına, tırnağına kadar, ayağındaki galoşuna kadar dikkat etmesi gerekir. Buna dikkat etmeyen işletmelere kesinlikle göz açtırmayacağız” dedi.