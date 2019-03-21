Hakkari'da uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada,"İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 19 Mart 2019 günü ilimiz merkez Depin Polis Kontrol Noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada toplam daralı ağırlığı 83,82 gram gelen eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Konu ile ilgili adli tahkikat devam ediyor" denildi.