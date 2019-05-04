Hakkari'de ‘1. Bilim Olimpiyatları Sınavı' gerçekleştirildi

Bilim Olimpiyatları Sınavı' gerçekleştirildi.

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 1. Bilim Olimpiyatları Sınavı'na 26 okuldan 220 öğrenci katıldı. Sınavda matematikten 20, fen bilimlerinden 60 olmak üzere toplam 80 soru soruldu. Sınavla ilgili açıklamada bulunan Hakkari Fen Lisesi Müdürü Mesut Artuş, “Milli Eğitimin genel amaçları doğrultusunda ortaokul 8. sınıflar arasında matematik ve fen bilimlerine olan ilgiyi artırmak, öğrencinin matematik ve fen bilimlerindeki seviyelerini görmelerini sağlamak, kendilerinde güven duygusunu geliştirmek amacıyla bu sınavı düzenledik.” dedi.

Sınav sonunda dereceye giren öğrenciler tam altın, yarım altın ve çeyrek altın ile ödüllendirilirken, sınava katılan tüm öğrencilere katılım belgesi verildi.