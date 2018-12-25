Hakkari'de 10 köy ile 22 mezra yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ile 22 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Önceki gün etkisini sürdüren yoğun kar yağışı birçok köy yolunun kapanmasına neden oldu. Hakkari Valiliği, bugün itibariyle merkeze bağlı 7 köy ile 10 mezra, Yüksekova ilçesinde 2 köy ile 8 mezra ve Şemdinli ilçesinde 1 köy ile 4 mezra yolu olmak üzere toplam 10 köy ile 22 mezra yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı.

Yolların yeniden açılması için karla mücadele ekipleri, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.