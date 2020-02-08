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Hakkari'de 105 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 105 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 105 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.


Akşam saatlerinde başlayan ve sabah erken saatlerinde belirli aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönden etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Hakkari merkeze bağlı 21 köy ve 48 mezra, Yüksekova ilçesinde 9 köy ve 27 mezra olmak üzere 105 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

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