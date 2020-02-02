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Hakkari'de 107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy ve 77 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 30 köy ve 77 mezra yolu ulaşıma kapandı.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada; il merkezinde 3 köy ve 14 mezra, Çukurca'da 4 köy ve 9 mezra, Derecik'te 2 köy ve 2 mezra, Şemdinli'de 4 köy ve 17 mezra ile Yüksekova ilçesinde 17 köy ve 35 mezra olmak üzere toplam 107 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi. Yolların yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

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