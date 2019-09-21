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Hakkari'de 11 kilo 266 gram eroin ele geçirildi

Hakkari il merkezi ve Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 11 kilo 266 gram eroin ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez ve Yüksekova ilçesinde yapılan uygulamalarda toplamda 11 kilo 266 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 3 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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