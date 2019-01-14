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Hakkari'de 11 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim yerinin yolu kapandı.


Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekibi tarafından yapılan geceli gündüzlü çalışmalar sonucunda kapanan birçok köy ve mezra yolu ulaşıma yeniden açılırken, akşam saatlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 11 yerleşim yeri yolunun kapandığı belirtildi. 11 yerleşim yerinin kapandığı Hakkari'de, yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

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