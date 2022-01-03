Hakkari'de 112 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 112 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari merkeze bağlı 11 köy ve 31 mezra, Şemdinli'de 7 köy ve 34 mezra, Yüksekova'da 6 köy ve 23 mezra olmak üzere toplam 112 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Yolların yeniden açılması için karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.