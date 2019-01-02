Hakkari'de 119 yerleşim yerinin yolu kapandı

Hakkari'de kapanan 119 yerleşim yeri yolunun yeniden açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkezde 9 köy ve 28 Mezra, Çukurca'da 4 köy ve 9 mezra, Yüksekova'da 2 köy ve 12 mezra ile Şemdinli ilçesinde de 4 köy ve 41 mezra yolu olmak üzere 119 yerleşim yeri yolunun kapalı olduğu belirtildi. Yolların yeniden açılması için karla mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Durankaya beldesinde de çalışmalarını sürdüren Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, zaman zaman zor anlar yaşadılar. İki iş makinesinin yan yana yolu açmaya çalıştığı belde yolundaki çalışmalar gece boyunca devam etti.

Durankaya beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde aniden rahatsızlanan 7 yaşındaki Peri Can isimli kız ise, Hakkari İl Özel İdaresi ile Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kurtarıldı.

İş makinesinin yanına gelen hastanın yakınları, karla mücadele ve 112 Acil Servis ekibine teşekkür ettiler.

Karla mücadele ve sağlık ekiplerinin geceli gündüzlü yaptıkları kurtarma çalışmaları ise yöre halkı tarafından tam not aldı.