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Hakkari'de 12 ailenin su sorunu çözüldü

Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıllardır su sorunu yaşayan 12 ailenin su sorununu çözdü.


Kar ve soğuk havaya aldırış etmeyen belediye ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kentin birçok noktasında meydana gelen su ve kanalizasyon arızalarına anında müdahale eden belediye ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için büyük bir gayret sarf ediyor.


Belediye ekipleri, kentin değişik mahallelerinde meydana gelen kanalizasyon arızalarına anında müdahale ederek çalışmalarını sürdürüyor. Su arıza ekipleri ise Berçelan Mahallesi'ndeki Egeler semtinde yeni şebeke hattını çekerek, mevcut kısımdaki 12 hanenin su sorununu çözdü. Özellikle pandemi yasaklarını fırsata çeviren ekipler, çalışmalarını geceli gündüzlü olarak sürdürüyor.


Yıllardır su sorunu yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, soğuk kış günlerinde su sorunlarını çözen belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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