Hakkari'de 140 köy ve 393 mezra yolu ulaşıma açıldı

Yaklaşık bir hafta boyunca Hakkari genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu ulaşıma kapanmıştı. 140 köy ve 393 mezraya hizmet veren İl Özel İdaresi; 64 iş makinesi ve 102 personelle karla mücadele çalışmasını büyük bir özveriyle tamamladı. Ulaşımı zor olan ve iş makinelerinin yer yer zorlandığı yüksek kesimlerde bulunan tüm köy ve mezra yolları, yeniden ulaşıma açıldı.

Coğrafi yapısı ile geçit vermeyen birçok köye de zamanında ulaşarak yollarını yeniden ulaşıma açan karla mücadele ekibinin üstün bir performans sergileyerek geceli gündüzlü çalışmaları sayesinde yolların açıldığını belirten yöre halkı, son on yılın en büyük kar yağışına sahne olan Hakkari'de ekiplerin çalışmaları ile tam not aldığını ifade ettiler.