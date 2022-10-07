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Hakkari'de 15 ton saman ve 250 bağ ot yandı

Hakkari’nin Çimenli köyünde depo olarak kullanılan samanlıkta çıkan yangında 15 ton saman ve 250 bağ ot yandı.

Hakkari'nin Çimenli köyünde depo olarak kullanılan samanlıkta çıkan yangında 15 ton saman ve 250 bağ ot yandı.


Kent merkezinden 25 kilometre mesafede bulunan Çimenli köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Osman Kurt isimli vatandaşın kış için biriktirdiği otlar, bilinmeyen bir sebeple yandı. İhbarla bölgeye gelen Hakkari Belediyesi itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle yangın yakındaki ev ve ahırlara sıçramadan kontrol altına alındı.


Yangında Osman Kurt isimli vatandaşa ait 15 ton saman ve 250 bağ ot ahırla birlikte küle döndü.


Çimenli köyü sakinleri, zamanında gelen ve hızlıca yangına müdahale eden ve köyü yanmaktan kurtaran itfaiye ekibine teşekkür etti.

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