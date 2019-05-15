Hakkari'de 16 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 16 kilo 620 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 10 Mayıs 2019 günü Yüksekova-Van karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında bir kargo firmasına ait araçta yapılan aramada dikiş makinası içerisine gizlenmiş 16 kilo 620 gram afyon sakızı olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.