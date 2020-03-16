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Hakkari'de 17 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda ilimiz Şemdinli ilçesine bağlı Alan ve Günyazı köylerinde yapılan çalışmalarda toplamda 17 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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